Глава МО Израиля Кац заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Убейды

Фото: 123RF/bumbledee

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС Абу Убейда.

"Мои поздравления Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности с идеальным исполнением операции", – написал Кац в соцсети X.

Ранее ХАМАС призвало посредников по переговорам оказать максимальное давление на руководство Израиля из-за его военной операции по вторжению в Газу.

Представители ХАМАС подчеркнули, что решение правительства Израиля начать военное вторжение в город демонстрирует его "пренебрежение ко всем усилиям, приложенным посредниками" в рамках переговоров о прекращении огня в Газе.Также члены движения возложили ответственность за оккупацию города и на Соединенные Штаты.

До этого СМИ сообщили о том, что Армия обороны Израиля начала наступление на Газу. По информации источников, израильские военные контролируют окраины города.

Накануне вторжения Кац заявил об утверждении плана по захвату Газы. Операция получила название "Колесницы Гидеона – 2". По его словам, в ближайшее время состоится объявление о дополнительной мобилизации резервистов ЦАХАЛ.