ХАМАС призвал посредников по переговорам оказать максимальное давление на Израиль

Фото: depositphotos/azarbico

Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало посредников по переговорам оказать максимальное давление на руководство Израиля из-за его военной операции по вторжению в город Газа. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

Представители ХАМАС подчеркнули, что решение правительства Израиля начать военное вторжение в город демонстрирует его "пренебрежение ко всем усилиям, приложенным посредниками" в рамках переговоров о прекращении огня в Газе.

Также члены движения возложили ответственность за оккупацию города и на Соединенные Штаты.

Ранее СМИ сообщили о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа. По информации источников, израильские военные контролируют окраины города.

Накануне вторжения министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об утверждении плана по захвату города Газа. Операция получила название "Колесницы Гидеона – 2". По его словам, в ближайшее время состоится объявление о дополнительной мобилизации резервистов ЦАХАЛ.