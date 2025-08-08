WAFA: Палестина призвала Трампа вмешаться из-за планов Израиля по контролю над Газой

Фото: AP Photo/Jehad Alshrafi

Палестина призвала президента США Дональда Трампа вмешаться из-за планов Израиля взять под контроль весь сектор Газа, об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

В агентстве напомнили об обещании Трампа прекратить войну.

В то же время газета Times of Israel подтвердила решение израильского кабинета министров. Согласно заявлению, Израиль будет предоставлять гуманитарную помощь мирному населению вне зоны боевых действий. Кабмин также утвердил требования, которые будут предъявлены в обмен на окончание конфликта с палестинским движением ХАМАС.

Они включают в себя возврат 50 заложников, разоружение движения, демилитаризацию сектора Газа, контроль Израиля над сектором, а также наличие третьего альтернативного правительства, кроме ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Однако посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что контроль Израиля над Газой усугубит гуманитарную ситуацию. Его обращение распространило постпредство Палестины в Вене. По его словам, шаг Израиля является результатом бездействия мирового общества и доказывает, что словесные заявления и осуждения не имеют эффекта.

Шафи призвал правительство Австрии пересмотреть отрицательную позицию в отношении приостановки "Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем".

"Только этот шаг окажет реальное давление на Израиль и вернет Европейскому союзу, а значит и Австрии, утраченные доверие и авторитет", – подчеркнул посол.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не собирается управлять сектором Газа. В планах Израиля – передать контроль над анклавом арабским властям, которые будут управлять территорией "должным образом". При этом Нетаньяху добавил, что его страна хочет обеспечить себе "периметр безопасности", но при ХАМАС это невозможно.