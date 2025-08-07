Нетаньяху: Израиль не намерен контролировать Газу, власть будет передана народу

Фото: ТАСС/EPA/JACK GUEZ

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу Fox News, что его страна не собирается управлять сектором Газа.

По его словам, Израиль планирует передать контроль над анклавом арабским властям, которые будут управлять данной территорией "должным образом", то есть не станут угрожать израильской стороне и смогут обеспечить местным жителям хорошую жизнь.

Нетаньяху вновь отметил, что его страна не планирует удерживать территорию Газы. Однако он уточнил, что Израиль хочет обеспечить себе "периметр безопасности". По мнению израильского премьера, реализация данного плана невозможна при ХАМАС.

Ранее между Израилем и представителями ХАМАС прошел первый раунд переговоров. По информации СМИ, стороны обсуждали поставку гуманитарной помощи и прекращение огня в секторе Газа на 60 дней. Однако у израильской делегации не было достаточных полномочий для достижения соглашения с ХАМАС, в результате чего встреча в Катаре завершилась безрезультатно.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин считает, что мира на Ближнем Востоке не удастся достичь без решения вопроса о палестинской государственности. Он охарактеризовал ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории как массовую дегуманизацию.