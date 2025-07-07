Reuters: первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС по Газе прошел безрезультатно

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Первый раунд переговоров между Израилем и представителями палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа прошел безрезультатно, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Палестине.

По информации СМИ, первая сессия переговоров прошла в Катаре. Стороны обсуждали доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращение огня на 60 дней.

Однако, как отмечает агентство, у израильской делегации не было достаточных полномочий для достижения соглашения с ХАМАС.

Дополнительная информация о переговорах не приводится. Дата следующей встречи сторон неизвестна.

Ранее издание The National сообщило, что президент США Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в секторе Газа в понедельник, 7 июля. Решение о перемирии могло бы исходить из того, смогут ли Израиль и ХАМАС достичь соглашения на переговорах в Катаре.