The National: Трамп может объявить о прекращении огня в секторе Газа 7 июля

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Американский президент Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в секторе Газа в понедельник, 7 июля, если переговоры в Дохе с участием представителей Израиля и движения ХАМАС завершатся успешно. Об этом сообщило издание The National со ссылкой на источники.

По его данным, решение о перемирии будет исходить из того, смогут ли Израиль и ХАМАС достичь соглашения. В случае, если они урегулируют разногласия, то Трамп объявит о временном прекращении огня, призовет палестинское движение сложить оружие и освободить заложников, указало издание.

Ранее Трамп заявил, что Израиль согласился на прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. По его словам, представители администрации Белого дома провели переговоры с израильской стороной по ситуации в Газе. В результате диалога Израиль согласился на американские условия.

В марте Израиль возобновил бои в секторе Газа, так как представители ХАМАС не захотели принять предложение по продлению перемирия.

После этого движение ХАМАС отказалось идти на компромисс с Израилем и возложило всю ответственность за нарушение прекращения огня на израильскую сторону.

Тогда глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о расширении боев на все районы сектора Газа. Через некоторое время один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявил, что движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

