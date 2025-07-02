Трамп заявил, что Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, представители администрации Белого дома провели переговоры с израильской стороной по ситуации в Газе. В результате которых Израиль согласился на американские условия по заключению 60-дневного перемирия.

Американский президент подчеркнул, что в течение этого времени стороны будут работать над прекращением войны в секторе Газа. Египет и Катар должны в ближайшее время передать предложение Вашингтона радикальному движению ХАМАС по урегулированию конфликта.

При этом Трамп добавил, что лидерам ХАМАС лучше принять последнее предложение о прекращении огня с Израилем. Иначе, по его словам, станет "только хуже".

Ранее Трамп призвал к заключению сделки по сектору Газа. Также он потребовал от ХАМАС освободить израильских заложников.

До этого спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направил Израилю и лидерам ХАМАС предложение о перемирии в Газе. Оно включало в себя возвращение 10 заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный вывод израильских войск с территории сектора.