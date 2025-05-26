Al Aqsa: ХАМАС согласилось с предложением Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа

Фото: ТАСС/ЕРА/MOHAMMED SABER

Радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось с инициативой спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, в рамках которой в секторе Газа будут прекращены все боевые действия. Об этом заявил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на источник.

Издание AFP ранее сообщало со ссылкой на палестинский источник, который приближен к переговорам между ХАМАС и Израилем, что новое предложение включает возвращение 10 израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный вывод военных Израиля с территории полуэксклава.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, близкого к ХАМАС, добавляет, что в ходе перемирия будет обсуждаться режим постоянного прекращения огня под гарантии США.

В середине января Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа. Однако уже в феврале палестинское движение отложило процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.

Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения. В Израиле заявили, что не выпустят палестинцев из тюрем, пока движение не отменит "унизительные" церемонии, сопровождающие освобождение израильских заложников в Газе.

Также израильские власти, по версии СМИ, отказались от обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня с ХАМАС, а армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

В марте Израиль принял решение возобновить боевые действия в секторе Газа, так как палестинцы отказались принять план Уиткоффа по продлению перемирия.

Группировка ХАМАС заявляла, что не пойдет на компромисс с Израилем. Движение также сообщило, что всю ответственность за нарушение прекращения огня несет Израиль.

После этого глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что собирается расширить боевые действия на все районы сектора Газа. На этом фоне министр призвал мирных жителей Газы "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы находящиеся в плену у палестинского движения израильтяне были освобождены.

Спустя время один из лидеров группировки ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявил, что движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

