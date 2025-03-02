Израиль одобрил предложение США о перемирии в Газе на период Рамадана и Песаха

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Израиль согласился на предложенный США новый план временного перемирия в секторе Газа, по которому режим прекращения огня в анклаве будет продлен на периоды Рамадана и Песаха. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Команда Нетаньяху выпустила свое заявление сразу после истечения срока предыдущего режима прекращения огня в Газе. Он продлился 42 дня.

Новый план был предложен спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Инициатива подразумевает освобождение из Газы половины израильских заложников – и живых, и мертвых – в первый день ее реализации. При достижении соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены и все оставшиеся похищенные.

Отмечается, что Уиткофф предложил соответствующий план, придя к выводу, что на данном этапе пока не представляется возможным преодолеть разногласия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для завершения конфликта.

В офисе Нетаньяху обратили внимание, что ХАМАС все еще отказывается принять данную схему. Если же палестинское движение изменит свою позицию, то Тель-Авив сразу вступит в переговоры, добавили там.

Ранее в ХАМАС заявляли, что израильские власти отказались от обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня. Представитель движения отметил, что Тель-Авив "играет" на продлении первой фазы соглашения, затягивая начало переговоров, которые должны быть посвящены второму этапу сделки.

В ХАМАС отвергли "израильский метод шантажа" и подчеркнули, что не передадут ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений.