Al Mayadeen: Израиль отказался перейти ко второму этапу сделки по Газе

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Израильские власти отказались от обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС.

Отмечается, что Тель-Авив "играет" на продлении первой фазы соглашения, затягивая начало переговоров, которые должны быть посвящены второму этапу сделки.

"Мы отвергаем израильский метод шантажа и не передадим ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений", – подчеркнул представитель палестинского движения.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. При этом 10 февраля группировка отложила процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.

В ответ на это израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить бои в секторе Газа, если заложники не будут освобождены к 12:00 15 февраля.

В тот же день палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников.

Спустя два дня израильская переговорная группа прибыла в Каир для обсуждения дальнейшей реализации первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене заложниками в Газе, где также получила инструкции по продолжению взаимодействий в рамках второго этапа сделки.