Госсекретарь США Рубио: мир в Газе невозможен, пока ХАМАС остается управляющей силой

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Мир в секторе Газа не будет достигнут, пока палестинское движение ХАМАС остается силой, способной управлять анклавом и угрожать Израилю. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

"ХАМАС не может продолжать существовать как военная или административная сила. И, честно говоря, пока он остается силой, которая может управлять, или силой, которая может администрировать, или силой, которая может угрожать применением насилия, мир остается невозможным", – приводит слова Рубио ТАСС.

Также госсекретарь Соединенных Штатов отметил необходимость "искоренения" ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что израильская сторона стремится уничтожить палестинское движение, включая военный и управленческий потенциал организации. По его словам, Израиль также добьется, чтобы "Газа никогда больше не представляла угрозы Израилю".

До этого израильский лидер подчеркивал, что президент США Дональд Трамп "полностью согласен" с такой позицией, а также с тем, что "движения ХАМАС в Газе не будет".

Кроме того, Нетаньяху указывал, что США не нужно отправлять своих военнослужащих в сектор Газа для борьбы с радикальным палестинским движением, так как эта задача лежит на Израиле.