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13 февраля, 03:49

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WSJ: разведка США допускает атаку Израиля на Иран в 2025 году

В США считают, что Израиль может атаковать Иран в 2025 году – СМИ

Фото: 123RF/hamara

Американская разведка предупредила, что Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в 2025 году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

О возможности нанесения Израилем масштабных ударов по ядерным объектам Тегерана разведка предупреждала еще администрацию экс-президента США Джо Байдена в последние дни ее правления. По информации источников, Тель-Авив будет подталкивать команду действующего американского лидера Дональда Трампа к поддержке этих ударов. В Израиле считают республиканца более склонным к подобному развитию событий.

По мнению военных чиновников США, для атаки ЦАХАЛ по сильно укрепленным ядерным объектам, скорее всего, потребуются военная поддержка и американские боеприпасы.

В начале февраля Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Документ направлен, в частности, на предотвращение получения Ираном ядерного оружия, а также предусматривает активизацию усилий США по сокращению экспорта иранской нефти.

Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что Иран не может вести с США никаких переговоров, поскольку представители страны однажды уже обманули Тегеран.

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