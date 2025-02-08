Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС и вернет всех заложников

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Израиль уничтожит движение ХАМАС и вернет всех заложников, которые на данный момент остаются в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении к нации.

"Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших заложников", – приводит слова политика ТАСС.

Премьер также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "полностью согласен" с такой позицией Израиля, а также с тем, что "движения ХАМАС в Газе не будет".

Ранее Нетаньяху заявил, что США не нужно отправлять своих военнослужащих в сектор Газа для борьбы с радикальным палестинским движением ХАМАС, так как эта задача лежит на Израиле.

Трамп в свое очередь отметил, что Израиль мог бы передать США сектор Газа после завершения конфликта. При этом палестинцев планируется переселить в более безопасные и красивые места в регионе. Затем Штаты начнут один из "величайших проектов недвижимости" в Газе.