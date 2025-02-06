Нетаньяху заявил, что США не нужно посылать солдат на войну с ХАМАС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США не нужно отправлять своих военнослужащих в сектор Газа для борьбы с радикальным палестинским движением ХАМАС, так как эта задача лежит на Израиле. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Я не думаю, что он (президент США Дональд Трамп. – прим. ред.) говорил о направлении американских войск для уничтожения ХАМАС. Это наше обязательство. Это наша работа, и мы полностью преданы ей", – подчеркнул Нетаньяху.

Он также отметил, что Трамп не говорил о финансировании восстановления сектора Газа за счет средств США. Нетаньяху добавил, что американский президент имел в виду, что это сделают соседние страны, богатые государства.

Кроме того, израильский премьер заявил, что необходимо позволить пожелавшим уехать жителям Газы иметь возможность сделать это.

Ранее президент Трамп сообщил, что США готовы взять на себя ответственность за сектор Газа и реконструировать его. По его словам, Штаты собираются заняться расчисткой территории, обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, восстановлением разрушенных зданий и содействием экономическому развитию, которое создаст рабочие места и жилье для местных жителей.

Он также заявлял, что США ведут речь о долгосрочном владении сектором Газа и могут направить войска в сектор, если сочтут это необходимым.

