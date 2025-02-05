Трамп заявил, что США ведут речь о долгосрочном владении сектором Газа

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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность долгосрочного владения сектором Газа. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме.

"Я вижу долгосрочную позицию владения, и я вижу, что это принесет большую стабильность этой части Ближнего Востока и, может быть, всему Ближнему Востоку. И все, с кем я разговаривал, считают, что это решение не было принято легкомысленно", – приводит его слова РИА Новости.

Трамп также отметил, что идея о том, что США будут владеть сектором Газа и развивать его, нравится всем, с кем он говорил.

Президент США подчеркнул, что тщательно изучал этот вопрос на протяжении нескольких месяцев. По его словам, если Вашингтон может помочь обеспечить стабильность и мир на Ближнем Востоке, то это необходимо сделать.

Кроме того, Трамп также заявлял, что США готовы направить войска в сектор Газа, если сочтут это необходимым.

Ранее глава Белого дома сообщил, что США готовы взять на себя ответственность за сектор Газа и заняться его реконструкцией. По его словам, Штаты планируют заняться расчисткой территории, обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, восстановлением разрушенных зданий и содействием экономическому развитию, которое создаст рабочие места и жилье для местных жителей.