Освобожденная в секторе Газа заложница прибыла на территорию Израиля

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Освобожденная в секторе Газа израильская заложница и военнослужащая Агам Бергер прибыла в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад в сопровождении сил ЦАХАЛ и Общей службы безопасности освобожденная заложница, военнослужащая ЦАХАЛ, Агам Бергер вернулась на территорию Израиля", – приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Отмечается, что Бергер направляется в пункт первичного приема на юге Израиля. Там она встретится со своими родителями.

30 января между Израилем и палестинским движением ХАМАС происходит внеочередной обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Ожидается, что в секторе Газа будут освобождены трое израильтян и пять граждан Таиланда. Израиль в обмен освободит из тюрем 110 палестинских заключенных.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста. Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.

В ответ на это движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий. Власти Палестины также отвергли любые планы по вытеснению народа страны из сектора Газа.