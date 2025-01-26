WAFA: власти Палестины отвергли идею переселения жителей сектора Газа

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Власти Палестины решительно отвергают любые планы по вытеснению палестинского народа из сектора Газа. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на коммюнике администрации палестинского президента.

"Администрация президента Палестины решительно отвергает и осуждает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа, что является вопиющим нарушением красных линий, против которого мы последовательно выступали", – говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля. В ответ на это палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Радикальное движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста.

В ответ на это Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных. Делегация ХАМАС встретится с освобожденными в Каире.