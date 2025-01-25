25 января, 16:02Политика
Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на заложниц из Газы
Фото: 123RF/tupungato
Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных. Это было сделано в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц, которые служили в армии страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
Так, 114 палестинских заключенных выпустили из тюрьмы Офер, расположенной в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, еще 70 заключенных планируется депортировать в Египет, а 16 будут направлены в сектор Газа.
Четыре израильские заложницы были переданы Красному Кресту в субботу, 25 января. Они уже прибыли на территорию еврейского государства.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В этот же день радикальное движение передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста.
Израиль тоже освободил первую группу из 90 палестинских женщин. Кроме того, первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу Египта с сектором Газа.