Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на заложниц из Газы

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Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных. Это было сделано в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц, которые служили в армии страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

Так, 114 палестинских заключенных выпустили из тюрьмы Офер, расположенной в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, еще 70 заключенных планируется депортировать в Египет, а 16 будут направлены в сектор Газа.

Четыре израильские заложницы были переданы Красному Кресту в субботу, 25 января. Они уже прибыли на территорию еврейского государства.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В этот же день радикальное движение передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста.

Израиль тоже освободил первую группу из 90 палестинских женщин. Кроме того, первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу Египта с сектором Газа.