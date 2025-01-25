Фото: телеграм-канал "Сегодня в Израиле"

Движение ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех израильских заложниц, сообщили представители ЦАХАЛ. Они уже прибыли на территорию еврейского государства.

"Возвращающиеся заложницы сейчас направляются на первичную точку встречи на юге Израиля, где они встретятся со своими родителями", – передает ТАСС сообщение ЦАХАЛ.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. В этот же день ХАМАС передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Израиль тоже освободил первую группу из 90 палестинских женщин.

Кроме того, первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу Египта с сектором Газа.

