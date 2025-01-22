Армия Израиля заявила о пресечении попытки палестинцев нарушить перемирие в Газе

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Военные ЦАХАЛ зафиксировали попытки некоторых групп палестинских радикалов нарушить режим прекращения огня в секторе Газа и пресекли эти угрозы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что вооруженные боевики, угрожавшие солдатам ЦАХАЛ, были обнаружены на юге Газы. Израильские бойцы пресекли угрозу и ликвидировали члена радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Акрама Атефа Фархана Зануна.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что намерены полностью выполнить условия соглашения с ХАМАС, чтобы вернуть заложников. Вместе с тем израильские силы готовы к любому сценарию и продолжат принимать усилия, чтобы предотвратить какие-либо угрозы солдатам Израиля.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. В этот же день ХАМАС передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Израильтянки вернулись домой в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. Их привезли на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они прошли первичный медицинский осмотр.

Израиль также освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных.