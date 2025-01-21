Посол Викторов: у Москвы есть сведения, что россиянин Труфанов был ранен в секторе Газа

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Москва знает, что россиянин Александр Труфанов был ранен при захвате в заложники в секторе Газа, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

"К сожалению, есть сведения о том, что он был ранен, и состояние здоровья его не совсем удовлетворительное. Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится", – отметил он.

По словам дипломата, руководство палестинского движения ХАМАС дало твердое обещание, что Труфанов будет возвращен на родину живым и здоровым. Викторов предполагает, что это может произойти в течение 3–4 недель.

"Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, – сказал посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС, подчеркнула, что Москва ожидает от этих договоренностей создания условий для возвращения заложников и палестинских заключенных. Россия надеется, что в число освобожденных заложников войдет Труфанов.

Позже к МИД РФ обратился Владимир Путин с призывом сделать все, чтобы россиянин, который на данный момент остается в числе заложников палестинского движения, смог выйти на свободу.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. В этот же день ХАМАС передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Израильтянки вернулись домой в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. Их привезли на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они прошли первичный медицинский осмотр.

В ответ на это в рамках соглашения Израиль освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных.

