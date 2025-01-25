Посол РФ в Израиле приветствовал освобождение 4 израильских заложниц

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение четырех гражданок Израиля, которых удерживали в секторе Газа в качестве заложников. Его слова приводит пресс-служба посольства.

Дипломат выразил радость за их семьи, а также отметил, что питает надежду на скорое освобождение других израильтян, которые на данный момент остаются в анклаве.

Викторов также подчеркнул, что посольство продолжает ждать освобождения россиянина Труфанова и уроженца Донбасса, сына россиянки Харкина, которые тоже остаются в плену у радикального палестинского движения ХАМАС. По словам дипломата, российская сторона надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Четыре израильские заложницы были переданы Красному Кресту в субботу, 25 января. Они уже прибыли на территорию еврейского государства.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В этот же день радикальное движение передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста.

Израиль тоже освободил первую группу из 90 палестинских женщин. Кроме того, первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу Египта с сектором Газа.