Делегация ХАМАС встретится в Каире с освобожденными палестинскими заключенными

Фото: ТАСС/EPA/ALAA BADARNEH

Представители ХАМАС прилетят в ближайшее время в Каир, чтобы встретить там освобожденных из израильских тюрем палестинских заключенных. Об этом сообщила пресс-служба движения.

Также делегация радикального палестинского движения под руководством председателя консультативного органа ХАМАС Мухаммеда Дервиша встретится с официальными лицами Египта в Каире.

25 января Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных. Это было сделано в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц, которые служили в армии страны.

Так, 114 палестинских заключенных выпустили из тюрьмы Офер, еще 70 осужденных планируется депортировать в Египет, а 16 человек – в сектор Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. В этот же день радикальное движение передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста.

Израиль тоже освободил первую группу из 90 палестинских женщин. Кроме того, первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу Египта с сектором Газа.

