29 января, 18:50Политика
Израиль получил список заложников, которых освободят 30 января
Фото: depositphotos/dnaveh
Тель-Авив получил имена заложников, которых палестинское движение ХАМАС освободит 30 января в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Там подчеркнули, что подробные комментарии по данной ситуации "будут распространены после уведомления семей" заложников.
Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с делегацией ХАМАС, передает РИА Новости.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Совета Шуры ХАМАС Мохаммеда Дарвиша и делегацию ХАМАС в президентском комплексе", – сообщила канцелярия турецкого лидера.
При этом представители Эрдогана не уточнили деталей двусторонней встречи.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Радикальное движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста. В ответ на это Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.
Движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий. Власти Палестины также отвергли любые планы по вытеснению народа страны из сектора Газа.
Новости мира: соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня вступило в силу