Израиль получил список заложников, которых освободят 30 января

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Тель-Авив получил имена заложников, которых палестинское движение ХАМАС освободит 30 января в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Там подчеркнули, что подробные комментарии по данной ситуации "будут распространены после уведомления семей" заложников.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Анкаре с делегацией ХАМАС, передает РИА Новости.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Совета Шуры ХАМАС Мохаммеда Дарвиша и делегацию ХАМАС в президентском комплексе", – сообщила канцелярия турецкого лидера.

При этом представители Эрдогана не уточнили деталей двусторонней встречи.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Радикальное движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста. В ответ на это Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.

Движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий. Власти Палестины также отвергли любые планы по вытеснению народа страны из сектора Газа.