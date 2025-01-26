Нетаньяху поблагодарил Трампа за отмену ограничений на поставки авиабомб

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за отмену запрета на поставки авиабомб массой 2 000 фунтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Как отметил Нетаньяху, это необходимо его стране для самообороны.

"Спасибо вам, президент Трамп, за выполнение вашего обещания дать Израилю инструменты, необходимые для защиты себя, борьбы с нашими общими врагами и обеспечения будущего мира и процветания", – сказал Нетаньяху.

В свою очередь, глава израильского МИД Гидеон Саар выразил мнение, что Ближний Восток "становится безопаснее, когда Израиль имеет то, что ему нужно для самообороны".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Как писали СМИ, приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта.

Между тем Трамп заявлял, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля. В ответ палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий.