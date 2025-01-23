Трамп запустил процесс признания йеменских хуситов террористами

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания йеменских хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

В нем утверждается, что хуситы поддерживаются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и представляют угрозу для безопасности американцев и ближайших партнеров США, стабильности в регионе и всей мировой морской торговли в целом.

Трамп поручил госсекретарю США в течение месяца доложить о процессе признания хуситов террористами, после чего будут приняты шаги для окончательной реализации данного решения. Президент США своим указом также поручил проверить партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию на предмет возможных связей с йеменской группировкой.

Штаты собираются сотрудничать со своими партнерами в регионе, чтобы лишить хуситов ресурсов для атак и прекратить их действия против граждан США, американских партнеров и судоходства в Красном море.

В начале января хуситы заявили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Для атаки были использованы две крылатые ракеты и четыре дрона. В группировке уточнили, что в этот момент американцы планировали нанести крупный воздушных удар по Йемену.

Позже США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в подконтрольной повстанцам Сане, столице Йемена. По данным СМИ, обстрелам также подверглись объекты хуситов в провинции Амран на северо-западе страны.