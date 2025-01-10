Йеменские хуситы сообщили об ударе беспилотниками по Тель-Авиву

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Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар беспилотниками по Тель-Авиву. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

Сариа пояснил, что хуситы провели операцию с помощью трех БПЛА. Беспилотники, по его словам, успешно достигли своих целей.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты и Великобритания нанесли авиаудары по объектам йеменских хуситов в подконтрольной повстанцам Сане. Журналисты утверждают, что под обстрел также попали объекты мятежников в провинции Амран на северо-западе страны.

До этого шиитское движение "Ансар Алла" сообщило о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Хуситы использовали для атаки две крылатые ракеты и четыре БПЛА.