ХАМАС потребовал от Каира и Аммана выступить против выселения палестинцев

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Ilia Yefimovich

Палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий.

"Мы призываем все арабские и исламские государства, а особенно – Египет и Иорданию, еще раз обозначить свою твердую позицию, заключающуюся в неприятии принудительного выселения палестинцев с их земли", – цитирует ТАСС заявление движения.

Такой призыв был сделан на фоне последних высказываний нового президента США Дональда Трампа. Движение потребовало от американской администрации начать работу над тем, чтобы палестинцы "реализовали все свои права, включая право на создание своего независимого государства со столицей в Иерусалиме".

Ранее Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.

Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу Белого дома, американский президент уже переговорил на означенную тему с королем Иордании Абдаллой II и собирается затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Радикальное движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста.

В ответ на это Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных. Делегация ХАМАС встретится с освобожденными в Каире.