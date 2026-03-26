Ограничение мобильного интернета осложнило работу бизнеса в РФ

Ограничение мобильного интернета в России осложнило жизни бизнесу и гражданам. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на съезде в Национальном центре "Россия".

При этом он подчеркнул, что эти вопросы связаны с безопасностью страны и с необходимостью обеспечения работы сайтов из "белых списков".

"Но с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий в нашу жизнь, надеемся, что будет найдено здесь системное сбалансированное решение", – сказал Шохин.

Ограничения на мобильную связь начали действовать в Москве с начала марта 2026 года. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры были необходимы для защиты граждан. При этом он подтвердил наличие ряда проблем, с которыми на фоне этого столкнулся бизнес.

Согласно данным СМИ, связь начала восстанавливаться с 24 марта. В частности, интернет появился в районах таких станций, как "Парк культуры", "Арбатская", "Серпуховская", "Новослободская" и других.