26 марта, 15:46
Ограничение мобильного интернета осложнило работу бизнеса в РФ
Ограничение мобильного интернета в России осложнило жизни бизнесу и гражданам. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на съезде в Национальном центре "Россия".
При этом он подчеркнул, что эти вопросы связаны с безопасностью страны и с необходимостью обеспечения работы сайтов из "белых списков".
"Но с учетом высокого уровня проникновения мобильных технологий в нашу жизнь, надеемся, что будет найдено здесь системное сбалансированное решение", – сказал Шохин.
Ограничения на мобильную связь начали действовать в Москве с начала марта 2026 года. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры были необходимы для защиты граждан. При этом он подтвердил наличие ряда проблем, с которыми на фоне этого столкнулся бизнес.
Согласно данным СМИ, связь начала восстанавливаться с 24 марта. В частности, интернет появился в районах таких станций, как "Парк культуры", "Арбатская", "Серпуховская", "Новослободская" и других.