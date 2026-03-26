26 марта, 15:18

Происшествия

Мужчина устроил погром на стойке с сувенирами на станции метро "Комсомольская"

Фото: 77.мвд.рф

Мужчина устроил погром на стойке с сувенирами на станции столичного метро "Комсомольская". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленник отогнул защитную штору на стойке информации и продажи сувениров, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.

Нарушителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы УВД. Неоднократно судимый мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Ранее хулиганские действия пассажира привели к задымлению в вагоне поезда дальнего следования в Москве. Инцидент произошел после того, как поезд Череповец-1 прибыл на станцию Москва-Пассажирская-Ярославская. Задымление удалось ликвидировать силами поездной бригады. Пострадавших в результате ЧП не было.

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

