Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 16:41

Политика

Путин обратил внимание на сравнение конфликта на Ближнем Востоке с пандемией

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Последствия конфликта на Ближнем Востоке уже начали сравнивать с пандемией коронавируса, которая затормозила развитие всех регионов, указал Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент объяснил, что потрясения в торговле, инвестициях и международных отношениях в целом происходят все чаще. Они становятся новой реальностью и сопровождают переход глобальной экономики к новому состоянию, уверен Путин.

Из-за ближневосточного конфликта, в частности, под ударом оказались не только логистические, производственные и кооперационные цепочки, но и целые отрасли, которые связаны с добычей и переработкой углеводородов, металлов, выпуском удобрений и других товаров.

"Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать", – отметил российский лидер.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал обстреливать территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном.

СМИ писали, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. Журналисты отмечали, что это стало попыткой администрации США найти выход из конфликта на фоне усиливающегося давления на американскую экономику.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьполитиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика