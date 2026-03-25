Трамп пригрозил "обрушить ад" на Иран, если тот не пойдет на сделку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов нанести по Ирану удары мощнее всех предыдущих и обрушить ад, если тот не захочет пойти на сделку с Вашингтоном. Об этом в хоже брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Если Иран не сможет принять реальность текущего момента, если он не сможет понять, что потерпел военное поражение, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и готов обрушить настоящий ад", – отметила Левитт.

Она также добавила, что США продолжают переговоры с Ираном вопреки сообщениям об отказе государства от сделки. По ее словам взаимодействия проходят успешно.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал вести обстрелы еврейского государства и американских военных баз в регионе.

В марте Трамп поручил Пентагону временно прекратить удары по энергообъектам, объяснив это успешными переговорами с Исламской Республикой.

Кроме того, недавно глава Белого дома заявил, что переговоры с Ираном ведут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. По его словам, Вашингтон поддерживает диалог "с нужными людьми, которые сильно хотят заключить сделку".

При этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу уверен, что перспективы прекращения боевых действий на Ближнем Востоке пока не просматриваются.

