Кремль призвал Израиль не делать потенциально опасных шагов в ходе конфликта с Ираном

Россия призывает атакующий Иран Израиль не делать потенциально опасных шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы со всеми сторонами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов", – прокомментировал он.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ на атаки Тегеран начал обстрелы еврейского государства и американских баз на Ближнем Востоке.

На фоне усиливающегося давления на американскую экономику администрация Штатов хочет найти выход из конфликта, писали СМИ. В частности, Белый дом якобы передал Ирану план по выходу из текущего конфликта, состоящий из 15 пунктов.

В это же время сам американский лидер Дональд Трамп заявлял, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Штатов Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном. По словам американского президента, Тегеран якобы передал Вашингтону некий ценный подарок, стоящий колоссальных денег.