Ограничения на движение сняты на центральных улицах Москвы

Центральные улицы Москвы вновь доступны для движения после снятия ограничений. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Сейчас водители могут беспрепятственно проезжать по участкам Кремлевской набережной и Большого Каменного моста. Также проезд открыт на улице Серафимовича, Можайском шоссе около дома 4, Садовом кольце вблизи Новинского бульвара и рядом с домом 3 по Ростовской набережной в направлении к Смоленской улице.

Ограничения в столице вводились уже несколько раз в четверг, 26 марта. В связи с этим транспортное ведомство призывало водителей не совершать поездки на личном транспорте в вечерние часы разъездов – с 17:00 до 19:30.

Также автолюбителям рекомендовалось закладывать дополнительное время на дорогу и использовать навигатор для поиска альтернативных маршрутов.

