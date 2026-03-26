26 марта, 16:28

Общество

Россияне предпочитают есть мед с копченой рыбой, а чипсы с вареньем

Россияне предпочитают есть мед с чесноком, а чипсы с вареньем, следует из совместного исследования сервиса "Самокат" и медиахолдинга Rambler&Co.

Опрошенные жители России выделили конкретные позиции, которые кажутся им привлекательными. Например, маринованный арбуз указали 30% опрошенных, а мед с чесноком или острым перцем – 16%.

Кроме того, 11% выбрали попкорн с кетчупом и чипсы с вареньем, копченую рыбу с медом или конфетами указали, а также шоколад с колбасой указали по 5%.

Около 37% россиян признались, что любят необычные вкусы и часто тестируют новые сочетания продуктов. Примерно 13% на эксперименты подталкивают рецепты из соцсетей. При этом 14% отметили, что остались недовольны после того, как пробовали экзотические сочетания. Не готовы выходить за рамки привычного рациона 36% опрошенных.

Сочетание кислого и сладкого как любимое выбрали 45% участников опроса, а вот солено-сладкие комбинации предпочитают 18%. Горько-сладкие варианты нравятся 15%, а остро-сладкие сочетания выбирают 8%. Еще 3% признались, что любят продукты, которые обычно не принято сочетать, например рыбу или соленые огурцы с молоком.

Однако не все готовы делиться своими предпочтениями. Примерно 28% разговаривают о своих гастрономических пристрастиях свободно, а 44% готовы обсуждать их в подходящем контексте. Еще 3% рассказывают об интересных находках только своим близким, а остальные 25% не делятся ничем – 3% избегают таких разговоров, так как не хотят показаться странными, а 22% не привыкли афишировать свои вкусовые привычки.

Ранее выяснилось, что среди продуктов, которые поднимают россиянам настроение, – рыба, морепродукты и овощи. Несмотря на интерес к правильному питанию, 47% респондентов заявили, что счастье им приносят шоколад, выпечка и мороженое. Объясняется это тем, что употребление сладостей стимулирует выработку дофамина, гормона радости.

