У студентов столичных медколледжей появились наставники

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

У студентов московских медицинских колледжей появились наставники, которые делятся с ними своим опытом и помогают практиковаться. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что все студенты, которые обучаются по специальности "медицинская сестра", обязательно получают дополнительную квалификацию – реанимационная, операционная медицинская сестра или рентгенолаборант. Она отметила, что этих специалистов часто не хватает в медицинских учреждениях, поэтому сейчас они очень востребованы.

Для их подготовки на базе 30 больниц города появились специальные подразделения. Всего в проекте "Наставничество" примут участие 4,5 тысячи старших медсестер, прошедших курсы. Они будут вести группы по 5–10 человек.

Для занятий предоставляют специально оборудованные кабинеты непосредственно в медучреждениях. Там студенты работают в лабораторных, реанимационных и операционных условиях. Проект в этом году введут во всех медколледжах города.

Отмечается, что в марте с наставниками уже встретились свыше 3 тысяч ребят, а к концу года их станет более 11,5 тысячи. Студенты не только отрабатывают с ними навыки, но и получают необходимые комментарии.

Кроме того, практикуются и школьники, которые выбрали медицинские классы. В школьных лабораториях им предоставляют роботов и анатомические столы для отработки навыков. Также занятия проходят в поликлиниках, стационарах и на станциях скорой помощи.

Теперь в учебное время старшеклассники обсуждают реальные случаи заболеваний с врачами и тренируются на профессиональном симуляционном оборудовании.

Ранее Сергей Собянин сообщил о расширении бюджетных мест в московских колледжах. Он напоминал, что количество студентов колледжей за последние 6 лет удвоилось. Также за 2–3 года это количество выросло практически на 50% благодаря в том числе проведению эксперимента, когда ребята плавно переходят от среднего образования в колледжи и получают достойную профессию.

