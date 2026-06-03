Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона служить в Бразилию

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополита Илариона на служение в Бразилию. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Служить митрополиту предстоит в храме святых апостолов Петра и Павла, который расположен в бразильском городе Санта-Роза. При этом пребывать он будет в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, расположенном в городе Кампина-дас-Мисойнс.

Митрополит занимал пост председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата с 2009 по 2022 год. В период с 2022-го по 2024-й он возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию Русской православной церкви. В 2024 году, по решению Синода РПЦ, был освобожден от должности и переведен на покой. После этого митрополит совершал богослужения в храме святых Петра и Павла в Карловых Варах.

25 мая стало известно о задержании митрополита в Чехии по подозрению в хранении наркотических веществ. После его отправили в СИЗО. Спустя время он был отпущен на свободу.

Митрополиту не предъявили обвинений и отпустили без каких-либо дополнительных условий. При этом он отрицает какую-либо связь с незаконным оборотом или хранением наркотических средств. 30-го числа митрополит прибыл в Россию.

