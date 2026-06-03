Фото: MAX/"Владислав Шапша"

Первый в России ферминг откроется в Калужской области. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на ПМЭФ, рассказал губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в МАХ.

"Погрузиться в современную агросреду, познакомиться с жизнью домашних животных скоро можно будет на современной туристической базе отдыха в Жуковском округе", – написал он.

Соглашение было подписано с компанией "Ферминг "Коколайф", которая, по словам Шапши, обладает значительным опытом в организации агротуризма.

В целом же развитию внутреннего туризма уделяется большое внимание со стороны государства. В частности, такие проекты вызывают интерес, особенно для семейного отдыха и детских экскурсий.

"На базе отдыха можно будет остановиться на несколько дней, отдохнуть от городской суеты. Рассчитываю, что проект станет новой точкой притяжения для гостей и принесет пользу району", – подчеркнул губернатор.

В свою очередь, пресс-служба правительства Калужской области добавила, что проект базы отдыха уже представил глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дмитрий Шеберов. Согласно задумке, планируемая площадь территории составит более пяти гектаров, а общий объем инвестиций достигнет около 157 миллионов рублей.

В результате реализации проекта будет создано 24 рабочих места. Основные направления деятельности базы включают агротуризм и проведение познавательно-образовательных экскурсий.

Ранее в АТОР заявили о росте интереса россиян к приключенческому туризму – не самым сложным, но богатым на эмоции путешествиям с высоким уровнем физической активности. За последние три года спрос на данный вид туризма увеличивался на 10%.

Вместе с тем и горный туризм также стал более массовым. Теперь в такие походы отправляются не только опытные спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста.