Блогер Василенко купит машину для бойцов СВО после инцидента с Ferrari

Блогер Николай Василенко планирует в знак раскаяния после инцидента с Ferrari купить участникам спецоперации машину повышенной проходимости, которую он наполнит гумпомощью. Об этом сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Инцидент с участием блогера, который на автомобиле Ferrari проехался по пешеходной зоне городской набережной, произошел 25 марта. Соответствующие кадры были позднее опубликованы в соцсетях. По словам главы города, эта ситуация удивила местных жителей.

Однако, подчеркнул мэр, блогер признал некорректность своего поступка и извинился. Кроме того, он оплатил штраф ГИБДД за совершение данного правонарушения.

"Прояснили с Василенко эту ситуацию. Он, как офицер запаса и неравнодушный горожанин, принял решение поддержать наших бойцов на СВО", – отметил Скрябин.

Ранее актер Михаил Пореченков рассказал, как он помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине. По его словам, работы у них действительно много. В частности, они перемещаются между госпиталями, оказывают поддержку раненым, собирают помощь для бойцов.

Кроме того, они стараются поддержать и мирных жителей, которые прямо или косвенно пострадали во время конфликта. Артист добавил, что за все время работы волонтером он еще не встречал людей, которые бы отказались от помощи.

