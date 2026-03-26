Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 16:11

Шоу-бизнес

Блогер Василенко купит машину для бойцов СВО после инцидента с Ferrari

Блогер Николай Василенко планирует в знак раскаяния после инцидента с Ferrari купить участникам спецоперации машину повышенной проходимости, которую он наполнит гумпомощью. Об этом сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Инцидент с участием блогера, который на автомобиле Ferrari проехался по пешеходной зоне городской набережной, произошел 25 марта. Соответствующие кадры были позднее опубликованы в соцсетях. По словам главы города, эта ситуация удивила местных жителей.

Однако, подчеркнул мэр, блогер признал некорректность своего поступка и извинился. Кроме того, он оплатил штраф ГИБДД за совершение данного правонарушения.

"Прояснили с Василенко эту ситуацию. Он, как офицер запаса и неравнодушный горожанин, принял решение поддержать наших бойцов на СВО", – отметил Скрябин.

Ранее актер Михаил Пореченков рассказал, как он помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине. По его словам, работы у них действительно много. В частности, они перемещаются между госпиталями, оказывают поддержку раненым, собирают помощь для бойцов.

Кроме того, они стараются поддержать и мирных жителей, которые прямо или косвенно пострадали во время конфликта. Артист добавил, что за все время работы волонтером он еще не встречал людей, которые бы отказались от помощи.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика