Актер Пореченков рассказал, как он помогает доставлять гуманитарную помощь участникам СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Российский актер Михаил Пореченков рассказал, как он помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине.

По его словам, работы у них действительно много, на данный момент волонтеры решают трудные задачи. Они перемещаются между госпиталями, оказывают поддержку раненым, собирают помощь для бойцов, стараются поддержать и мирных жителей, которые прямо или косвенно пострадали во время конфликта.

"Много госпиталей посетил и нигде не встречал, чтобы как-то отрицательно относились к своей работе. Всегда пытаюсь поддержать ребят, которые в тяжелом положении – у всех серьезный заряд энергии, сильный дух и настрой", – поделился Пореченков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Артист добавил, что за все время работы волонтером он еще не встречал людей, которые бы отказались от помощи.

Ранее сообщалось, что актер театра и кино Антон Шагин в рамках проекта "Все для Победы!" Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) передал помощь бойцам спецназа. Он предоставил тепловизоры, бинокли и много полезной техники.

Москвичам показали работу волонтеров в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!