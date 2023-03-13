Минцифры должно обеспечить передачу сведений о волонтерской деятельности в ЕСИА с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ должно обеспечить возможность направления сведений о волонтерской деятельности из системы "Добровольцы России" в ЕСИА с 1 июня текущего года. Соответствующее постановление российского правительства было размещено на портале правовой информации.

Из документа следует, что ведомство должно продумать техническую возможность передачи данных в Единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в 2022 году состав волонтерского сообщества Москвы пополнили почти 300 тысяч человек.

По ее словам, в городе работают 950 тысяч добровольцев, которые принимают участие в различных акциях и оказывают помощь в организации мероприятий. Она отметила, что порядка 70% волонтеров – молодые люди, проходящие учебу в вузах или имеющие основную работу.

Всего им доступны более чем 10 направлений добровольческой деятельности: культурное, патриотическое, событийное, экологическое, спортивное и другие.



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