Актер Антон Шагин передал снаряжение бойцам спецназа в зоне спецоперации

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актер театра и кино России Антон Шагин в рамках проекта "Все для Победы!" Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) передал помощь бойцам спецназа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Привезли все, что обещали, здесь тепловизоры, бинокли и много полезной техники для наших бойцов. Передаем, гордимся и ждем с победой", – заявил артист.

Шагин подчеркнул, что сборы начались как только появилась возможность.

Руководитель представительства ОНФ в ЛНР Анна Еременко сообщила, что военнослужащие получили портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизорные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, а также письма от детей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в обиход общероссийский отличительный знак для волонтеров, которые помогают российским военным в зоне специальной военной операции. Он отметил, что россияне принимают участие в сборе гуманитарной помощи, а также перечисляют деньги на нужды войск.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно оценил предложение о введении знака отличия для волонтеров. Он заявил, что такую меру поощрения было бы приятно получить и индивидуально волонтерам, и организациям в целом.

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