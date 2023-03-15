В ГД призвали ввести знак отличия для волонтеров в зоне спецоперации

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в обиход общероссийский отличительный знак для волонтеров, которые помогают российским военным в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подготовил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Он отметил, что россияне принимают участие в сборе гуманитарной помощи, а также перечисляют деньги на нужды войск.

"Прошу вас рассмотреть идею учреждения общероссийского отличительного знака для частных лиц и отдельных гражданских объединений, участвующих в сборе и отправке различной помощи нашим военным, участвующим в СВО", – указано в письме депутата.

Свое предложение Милонов мотивировал тем, что общероссийский знак отличия будет способствовать единению граждан и наглядно продемонстрирует проявление патриотизма и активной жизненной позиции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе в столице Единого центра поддержки участников специальной военной операции на Украине и их семей. За первые недели с момента открытия здесь обработали уже 3,5 тысячи обращений.



В Едином центре поддержки участников СВО обработали 3,5 тыс обращений

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