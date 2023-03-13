Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей отработал уже 3,5 тысячи обращений за первые недели после открытия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



"Центр принимает обращения не только мобилизованных и их близких, но и добровольцев, контрактников, специалистов гражданских специальностей и волонтеров, оказывающих помощь в зоне СВО", – подчеркнул он.

По словам мэра Москвы, психологическая помощь в Центре оказывается взрослым и детям. Также там можно получить юридическую консультацию и услуги городских сервисов. Собянин отметил, что людей заинтересовали программы профессиональной переподготовки.



Он обратил внимание на то, что специалисты рассматривают обращения индивидуально и многие выполняют в день их подачи.

"Но если на решение нужно больше времени, персональные координаторы остаются на связи с участниками СВО и их родственниками", – заключил мэр столицы.

27 февраля Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей. Голикова напомнила, что по поручению Владимира Путина создается государственный фонд поддержки ветеранов СВО.

Мэр подчеркнул, что к оказанию услуг поддержки участников СВО необходимо привлекать общественные организации. В центре должны осуществлять деятельность общественные и ветеранские организации.

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