13:19Общество
Госдума в I чтении одобрила законопроект о соцподдержке супругов погибших участников СВО
Фото: URA.RU/TASS/Владимир Андреев
Госдума в первом чтении приняла законопроект о социальных мерах поддержки для супругов военнослужащих, погибших в ходе участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Авторами инициативы выступили спикер ГД Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Поправками в законопроект "О ветеранах" предлагается установить максимальные меры поддержки в отношении потерявших супругов в зоне спецоперации вне зависимости от наличия других членов семьи.
В настоящее время соцподдержка доступна только проживающим в одиночестве или с детьми.
"Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей", – заявил Володин.
Депутат обратил внимание, что введение подобных мер поддержки является долгом парламентариев перед российскими солдатами и офицерами.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице намерены продолжить поддерживать семьи мобилизованных горожан.
Для получения услуг горожане могут обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных. Там членам семей мобилизованных могут помочь с трудоустройством, обучением, предоставлением соцработников и в решении других вопросов.
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