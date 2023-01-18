Госдума в I чтении одобрила законопроект о соцподдержке супругов погибших участников СВО

Фото: URA.RU/TASS/Владимир Андреев

Госдума в первом чтении приняла законопроект о социальных мерах поддержки для супругов военнослужащих, погибших в ходе участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили спикер ГД Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Поправками в законопроект "О ветеранах" предлагается установить максимальные меры поддержки в отношении потерявших супругов в зоне спецоперации вне зависимости от наличия других членов семьи.

В настоящее время соцподдержка доступна только проживающим в одиночестве или с детьми.

"Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей", – заявил Володин.

Депутат обратил внимание, что введение подобных мер поддержки является долгом парламентариев перед российскими солдатами и офицерами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице намерены продолжить поддерживать семьи мобилизованных горожан.

Для получения услуг горожане могут обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных. Там членам семей мобилизованных могут помочь с трудоустройством, обучением, предоставлением соцработников и в решении других вопросов.



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