Пенсионер распылил перцовый баллончик в лицо пассажирке московского метро

Пенсионер распылил в лицо пассажирке московского метро перцовый баллончик и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел на станции метро "Черкизовская". Как установили правоохранители, между злоумышленником и женщиной произошла ссора: мужчина раскладывал газеты на стендах в вестибюле, а пассажирка неоднократно забрала сразу слишком много экземпляров.

Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, ей диагностировали химический ожог глаз.

Вскоре личность подозреваемого была установлена, им оказался 67-летний москвич. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Погонном проезде.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее юноша украл мобильный телефон у пассажирки на станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В течение нескольких часов его личность была установлена, им оказался житель Подмосковья. Задержали его на станции "Пушкинская".

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.