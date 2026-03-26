Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Согласно последним данным, в ходе атаки на столицу, начавшейся 25 марта, было перехвачено 54 БПЛА.

В связи с опасностью атаки дронов временные ограничения на выпуск и прием самолетов ввели аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово. Обслуживание рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами.