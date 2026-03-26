Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 14:51

Экономика

Дмитриев заявил, что Европа будет умолять Россию о поставках нефти

Фото: depositphotos/ssuaphoto​

Рост цен на нефть позитивен для России, Европа будет умолять о поставках. Об этом заявил спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП в Национальном центре "Россия".

"Наши запасы нефти, газа, наши диверсифицированные поставки по всему миру, в том числе с фокусом на страны БРИКС, безусловно, усиливают позицию России на мировых рынках. И Россия, безусловно, получит много запросов от Европы, от Британии получить российские энергоресурсы и будет принимать решение, давать или не давать", – приводит слова Дмитриева ТАСС.

Он пояснил, что сейчас наступает самый мощный кризис с ценами на топливо. В дальнейшем он приведет к проблемам в экономиках Евросоюза и Великобритании, которые "сами выстрелили себе в ногу" отказом от российских энергоносителей.

"Теперь ведутся дискуссии, что она (нефть. – Прим. ред.) может стоить и 150, и 200 долларов за баррель", – добавил Дмитриев.

В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак напомнил, что дефицит нефтепродуктов сложился на мировом рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. Недостаток предложения наблюдается в том числе на рынке нефтехимии и сжиженных углеводородных газов.

"Чем дольше будет затягиваться кризис на Ближнем Востоке, тем дольше он будет влиять на другие секторы экономики, дисбаланс, который сегодня складывается в мире. Это влияет на нефтегазохимию, рынок пластмасс, удобрений, цепочки, которые будут довольно долго восстанавливаться", – заключил он.

Согласно подсчетам экспертов, повышенные цены на нефть могут принести в российский бюджет до 3,5 триллиона рублей. В частности, увеличение стоимости нефти на 10 долларов может прибавить бюджету около 0,8–1 триллиона за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных поступлений.

Тем временем Еврокомиссия отложила обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, которое должно было состояться 15 апреля. На данный момент новой даты представления плана нет.

"Деньги 24": в МЭА заявили о масштабном энергетическом кризисе в мире

экономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика