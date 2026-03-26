В Уфе задержан сбивший и избивший прохожего водитель

В Уфе правоохранители задержали нетрезвого водителя, который, по предварительным данным, сначала сбил пешехода, а затем избил его, передал телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в жилом дворе микрорайона Шакша. Пьяный мужчина наехал на пешехода, который сделал ему замечание, после чего вышел из авто и нанес пострадавшему удары. Очевидцы, ставшие свидетелями конфликта, вызвали полицию.

Пресс-служба МВД по Башкирии подтвердила поступление в органы заявления о ЧП. В беседе с РИА Новости ведомство уточнило, что приехавшие на место правоохранители составили в отношении 39-летнего злоумышленника административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Затем мужчину доставили в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее нетрезвый автомобилист насмерть сбил пешехода в Одинцовском городском округе. За рулем машины Nissan сидел юноша 2005 года рождения, не имевший водительского удостоверения.

Он наехал на мужчину 1977 года рождения, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате против нарушителя завели уголовное дело о нарушении ПДД.