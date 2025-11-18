Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Нетрезвый автомобилист насмерть сбил пешехода в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

ДТП произошло 17 ноября около 08:30 на 22-м километре трассы А-100 "Можайское шоссе". Предварительно, водитель 2005 года рождения с признаками опьянения, не имея водительского удостоверения, находился за рулем машины Nissan. Он сбил мужчину 1977 года рождения, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, уточнила начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

Ранее на привокзальной площади поселка Тучково 13-летний подросток без водительских прав, управляя багги, врезался в здание станции. В результате аварии пострадали 2 женщины, их госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.